O rolü en çok Robin Williams istemiş

Yönetmen Chris Columbus'a göre Robin Williams, Harry Potter serisinde Remus Lupin'i oynamak istemişti. Independent Türkçe'nin haberine göre Columbus, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) 20. yıldönümününde Total Film'e konuştu. Harry Potter kitap serisinin ilk beyazperde uyarlaması olan söz konusu film, 16 Kasım 2001'de Birleşik Krallık ve ABD'de vizyona girmişti. Sohbet sırasında Columbus, Williams'ın hem kitap hem de film serisinin üçüncü bölümü Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) tanıtılan Lupin rolüyle ilgilendiğini açıkladı.

"BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

Fakat Columbus, "amacın" seride "hiç Amerikalı oyuncu" oynatmamak olduğunu izah etti. Yani ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde doğan Williams, seride rol alma şartına uymuyordu. Yönetmen "Lupin'i oynamak isteyen Robin Williams'la görüşmüştüm. Herkes Britanyalı. Yapabileceğim hiçbir şey yok' demek benim için çok zordu." dedi.

Lupin rolü nihayetinde, 2004'te Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda seriye katılan ve 2011'de vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'ye (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2) kadar rolünü sürdüren İngiliz aktör David Thewlis'e gitmişti.

Kendisi de Amerikalı olan Columbus, birinci ve ikinci Harry Potter filmlerinin (Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası) yönetmenliğini yapmıştı.

Üçüncü film olan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nı Alfonso Cuarón çekmişti.

4. film, Harry Potter ve Ateş Kadehi'nin (Harry Potter and the Goblet of Fire) yönetmen koltuğunda Mike Newell otururken geri kalan 4 filmin yani Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Harry Potter and the Order of the Phoenix), Harry Potter ve Melez Prens (Harry Potter and the Half-Blood Prince), Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 ve Bölüm 2'nin yönetmenliğini David Yates üstlenmişti.