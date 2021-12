O sahne egzersiz aleti şirketine milyar dolar kaybettirdi

Dünyanın merakla beklediği ‘Sex and the City’ dizisinin devamı olan ‘And Just Like That’ dizisi, sansasyonel bir dönüş yaptı. Dizinin ilk bölümünde bir sahnede egzersiz bisikleti kullanan bir karakter kalp krizi geçirdi ve öldü. Bu sahnede kullanılan bisiklet markası Peloton şirketi büyük darbe aldı. Hisse değerleri yüzde 11.3 azaldı, marka 1.3 milyar dolar kaybetti. Aynı marka bu yıl altı yaşındaki bir çocuğun yürüyüş bandının altına sıkışarak ölmesinin ardından da tartışma yaratmıştı. Bu trajik sahne sonrası marka ABD’nin ünlü kalp doktorlarından Suzanne Steinbaum’dan yardım istedi.

'HABERİMİZ YOKTU'

Sahneyi izleyen Dr. Steinbaum, “Bisikleti suçlayamayız. Ölen karakter zaten sağlıksız yaşıyordu. Alkol, puro ve aşırı kırmızı et tüketimi gibi alışkanlıkları kalp krizine yol açmıştır. Hatta bisikletle egzersiz yapması krizi geciktirmiştir” dedi. Şirket yetkilileri de “Bisikletin sahnede kullanılmasına izin verdik ama içeriğini bilmiyorduk” dedi.

HBO’da yayınlanan dizinin başrollerini yine aynı ekip paylaşıyor.