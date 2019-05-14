O şarkı benim!

Eserin kendisine ait olduğunu iddia eden M. Ahmet Yılmazer, Hande Ünsal, Merve Gürbey ve Doğan Müzik'e 20 bin liralık dava açtı.

Avukatı, ''Oyna Oyna'nın ismi gibi bestesi de Can Marko'ya ait 'Oyna' ile aynıdır. CD'lerin toplatılmasını ve 20 bin lira tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz dedi.

Mahkeme, yayının durdurulması talebinin reddine karar verdi, dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

Özge Erikar/Hürriyet