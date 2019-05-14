O şarkı benim!

Sahnede 'Can Marko' adını kullanan M. Ahmet Yılmazer, Hande Ünsal'ın 'Oyna Oyna' adlı eserinin çalıntı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu

14 Mayıs 2019, Salı 14:38 Son Güncelleme:
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O şarkı benim!

Eserin kendisine ait olduğunu iddia eden  M. Ahmet Yılmazer, Hande Ünsal, Merve Gürbey ve Doğan Müzik'e 20 bin liralık dava açtı.

Avukatı, ''Oyna Oyna'nın ismi gibi bestesi de Can Marko'ya ait 'Oyna' ile aynıdır. CD'lerin toplatılmasını ve 20 bin lira tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz dedi.

Mahkeme, yayının durdurulması talebinin reddine karar verdi, dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. 

Özge Erikar/Hürriyet

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