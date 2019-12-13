Amália Rodrigues Vakfı tarafından verilen “En İyi Erkek Fado Şarkıcısı” ödülüne layık görülen sanatçı, ülkemizde olduğu gibi Portekiz’de de ilgiyle izlenen “The Voice” (O Ses) Portekiz yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alıyor.

İlk albümünü 2002 yılında yayınladı

Müzik mirası ile 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Alentejo bölgesindeki Beja’da dünyaya gelen António Zambujo, 8 yaşında klarnet öğrenmeye başladı. Lizbon’a taşınmasıyla birlikte Fado’ya derin bir tutku duymaya başlayan sanatçı ilk albümü “O Mesmo Fado”yu 2002 yılında yayınladı. Albümüyle uluslararası alanda da başarıyı yakalayan Zambujo, Brezilya ritimleri, Bulgar melodileri gibi farklılıklardan beslense de kendi köklerinden ve Portekiz ezgilerinden uzaklaşmadı.

“Até Pensei Que Fosse Minha” albümü Grammy Ödülleri’nde aday oldu

Avrupa’daki birçok ülkede konserler veren sanatçının “Até Pensei Que Fosse Minha” albümü 2017 Latin Grammy Ödülleri’nde ‘En İyi Albüm’ dalında aday oldu.

“Amapola”yı yeniden seslendirdi

António Zambujo son albümü “Do Avesso”da, “Once Upon A Time In America” (Bir Zamanlar Amerika) filminin Ennio Morricone imzalı müziklerinden biri olan “Amapola”yı yeniden seslendirdi. Bu albümünde müzikal dilinin sınırlarını genişleten Zambujo, Lizbon Senfoni Orkestrası ile işbirliğinin yanı sıra Portekiz’in başarılı müzik insanları Nuno Rafael, Filipe Melo ve João Moreira ile çalıştı.

Atalarının müziğinin tüm dünyada tanıtılması için gönülden emek veren yetenekli sanatçı, İş Kuleleri Salonu’nda 24 Ocak akşamı 20.30’da gerçekleşecek konserinde romantik sesi ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlerin içini ısıtacak.

Diskografi

♫ Do Avesso (2018)

♫ Até Pensei Que Fosse Minha (2016)

♫ Rua Da Emenda (2014)

♫ Lisboa 22:38 - Ao Vivo No Coliseu (2013)

♫ Quinto (2012)

♫ Guia (2010)

♫ Outro Sentido (2007)

♫ Por Meu Cante (2004)

♫ O Mesmo Fado (2002)



