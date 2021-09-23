Magazin O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2021 jürileri kimler?

O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2021 jürileri kimler?

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O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2021 jürileri kimler?

Her sezona damgasını vuran TV8 ekranlarının eğlenceli yarışması O Ses Türkiye için geri sayım devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre, yarışmanın başından bu yana jüri üyeliğine devam eden Hadise O Ses Türkiye 2021’de yer almayacak. Peki O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? İşte, O Ses Türkiye 2021 jüri üyeleri…

23 Eylül 2021, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye’nin ne zaman başlayacağı yarışmanın takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bu sezon koronavirüs önlemlerinin esnetilmesiyle bu yıl stüdyoya yeniden izleyici alınmaya başlayacak. Diğer yandan yarışmanın jüri üyeliğinden ayrılan Hadise’nin yerinde de ekranların sevilen isimlerinden biri gelecek. Peki, O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? İşte, O Ses Türkiye 2021 jüri üyeleri ve yarışma hakkında merak edilen detaylar…

O SES TÜRKİYE 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, pek çok yeni proje ile birlikte, yeni sezona giren programlarda ekranlarda yerini almaya başladı. Televizyon izleyicilerinin severek izlediği O Ses Türkiye için de artık geri sayım başladı. Jüri üyelerinin açıklandığı O Ses Türkiye’nin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken, yarışmanın Kasım ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, O Ses Türkiye 2021 jüri üyeleri yer alıyor. Fotoğrafta yer alan isimler arasında geçtiğimiz sezon jüri üyelerinden Seda Sayan ve Hadise yer almazken, onların yerine Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç’un olduğu görülüyor. Aynı zamanda yıllardır yarışmanın sunuculuğunu yapan Saadet Özsırkıntı da O ses Türkiye 2021 kadrosunda yer alıyor.

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye 2021 jürisinde olmayan Hadise hakkında yaptığı açıklamasında, Hadise’nin O Ses Rap’te jüri üyesi olarak görev alacağını söylemişti.

 

 

 

 

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