Magazin O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye 2021-2022 finali ne zaman hangi gün?

O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye 2021-2022 finali ne zaman hangi gün?

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O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye 2021-2022 finali ne zaman hangi gün?

O Ses Türkiye finalistleri 20 Ocak Perşembe günü yayınlanacak yarı finalin ardından belli oluyor. Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un takımlarında yer alan yarışmacılar büyük final öncesi bir kez daha sahneye çıkacak. Peki, O Ses Türkiye 2021-2022 finali ne zaman hangi gün? İşte ayrıntılar…

20 Ocak 2022, Perşembe 17:04 Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında 4 farklı jürinin takımında yer alan yarışmacılar bu akşam yarı finalde muhteşem performanslara imza atarken, finalistler de belli olacak. İşte, O Ses Türkiye 2021-2022 final tarihi ve yarı finalde sahneye çıkacak isimler…

O SES TÜRKİYE 2021-2022 FİNALİ NE ZAMAN HANGİ GÜN?

O Ses Türkiye 2021-2022 finali için nefesler tutuldu. Haftalar süren rekabetin ardından bir isim O Ses Türkiye’nin bu sezonki şampiyonu olacak.

Yarı final 20 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşirken, gece sonunda en çok oyu alan yarışmacılar finalist olarak 21 Ocak Cuma akşamı büyük finalde sahneye çıkacak. Gecenin sonunda ise O Ses Türkiye’nin şampiyonu olacak…

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye finalistleri 20 Ocak Perşembe gecesi sahnelenen performans ve oylama sonuçlarının ardından belli olacak.

Yarı finalistlerin listesi ve dahil oldukları takımlar ise şu şekilde;

Ebru Gündeş'in takımı:

  • Recep Ozan Keskin,
  • Doğukan Kutlu,
  • Emre Özgünsür,
  • Wafa,
  • Mustafa Açıkgöz,
  • Burak Siner.

Beyazıt Öztürk'ün takımı

  • Şevval Ekiz,
  • Ecem Buse Alaçam,
  • Baran Turan,
  • Mert Yenihayat.

Oğuzhan Koç'un takımı:

  • Doğam Cem,
  • Serra Kankaya,
  • Şenay Melek Kaya,
  • Mustafa Örs.

Murat Boz'un takımı:

  • Ayça İdil Günel,
  • Sıla Çuhadaroğlu,
  • Şeyma Bayraktar,
  • Selçuk Erkalaycıoğlu.

 

 

 

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