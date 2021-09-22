Kış aylarının vazgeçilmez yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin çekim hazırlıkları büyük bir hızla başladı. O Ses Türkiye yarışmasının takipçileri bu sene hangi ünlü sanatçının O Ses Türkiye koltuğunda oturarak jüri olacağını merakla bekliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı’nın Haluk Levent’e tepki götürdüğü iddia edilmişti. Fakat çıkan iddialar Acun Ilıca ve Haluk Levent tarafından kesin bir dille onaylanmadı.

ACUN ILICALI YENİ JÜRİ ÜYELERİNİ AÇIKLADI

Şimdi ise Acun Ilıcalı, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak O Ses Türkiye’nin yeni jüri listesini resmi bir şekilde açıkladı. Böylece O Ses Türkiye’nin yeni sezonda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye’de uzun süredir jüri koltuğunda yer alan Hadise’nin yerine Ebru Gündeş geldi. Bir diğer O Ses Türkiye jüri üyesi olan Seda Sayan’ın yerine ise milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Oğuzhan Koç bu sene O Ses Türkiye jüri koltuğunda yer alacak.

İŞTE ACUN ILICALI’NIN O SES TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Böylece Acun Ilıcalı’nın yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye’nin yeni jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye’nin yeni sezonda koltukta oturacak jüri üyeleri, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz.