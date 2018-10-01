O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Jürileri kimler?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye, bu sezon Beyazıt Öztürk ve Seda Seda Sayan'ı transfer etmişti. Yarışmanın sıkı takipçileri, heyecanla yeni bölümü beklerken bugün tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Beyazıt Öztürk'ün esprileri kahkaha tufanı estirirken Seda Sayan'la Murat Boz'un atışmaları heyecanı doruğa çıkardı.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun ilk tanıtımında O Ses Türkiye yarışmasının 6 Ekim Cumartesi günü başlayacağı duyuruldu. Bu seneki yarışmada jüri koltuğuna Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz oturacak.

Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye”nin jüri üyelerine zam yaptı

Geçen yıl jüri üyelerine bölüm başı 60 bin lira veren Ilıcalı, fiyatı 70 bin liraya çıkardı. Bu sezon jüri koltuğunda oturacak Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz bölüm başı 70 bin lira alacak. Programın flaş transferi Beyazıt Öztürk’ün diğerlerinden farklı olarak 90 bin lira alacağı öğrenildi.