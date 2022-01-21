Magazin O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu?

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu?

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O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu?

O Ses Türkiye finalistleri 20 Ocak Perşembe günü yayınlanan yarı finalin ardından belli oldu. 21 Ocak Cuma günü canlı yayında O Ses Türkiye'de finale kalan yarışmacılar birincilik için en iyi performanslarını sergiledi. Peki O Ses Türkiye'de kim kazandı, şampiyon kim oldu?

21 Ocak 2022, Cuma 22:27 Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye'de yarışmayı kazanan isim bugün açıklanacak. Yapımcılığını ve sunuculuğu Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8 ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılar son performanslarını sergiledi.

O Ses Türkiye 2021'in jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Farklı seslerin renk kattığı yarışmada 2021'in O Ses Türkiye Şampiyonu belli oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2021-2022 O Ses Türkiye Şampiyonu SMS oylarıyla Hasan Koçak oldu.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?

O Ses Türkiye 2021 sezonunda birinci olan, şampiyonluğu elde eden yarışmacı, güzel bir otomobilin sahibi olacak.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Devrim Seyrek, 

Mert Yenihayat, 

Şevval Ekiz.

Ebru Gündeş'in takımı:

Mustafa Açıkgöz, 

Wafa, 

Yaşam Hancılar.

Murat Boz'un takımı:

Hakkı İlek, 

Anastasıa Budakya.

Oğuzhan Koç'un takımı: 

Yunus Emre Çelik, 

Hasan Koçak.

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