O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu?
O Ses Türkiye finalistleri 20 Ocak Perşembe günü yayınlanan yarı finalin ardından belli oldu. 21 Ocak Cuma günü canlı yayında O Ses Türkiye'de finale kalan yarışmacılar birincilik için en iyi performanslarını sergiledi. Peki O Ses Türkiye'de kim kazandı, şampiyon kim oldu?
21 Ocak 2022, Cuma 22:27 Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye'de yarışmayı kazanan isim bugün açıklanacak. Yapımcılığını ve sunuculuğu Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8 ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılar son performanslarını sergiledi.
O Ses Türkiye 2021'in jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Farklı seslerin renk kattığı yarışmada 2021'in O Ses Türkiye Şampiyonu belli oldu.
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?
2021-2022 O Ses Türkiye Şampiyonu SMS oylarıyla Hasan Koçak oldu.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?
O Ses Türkiye 2021 sezonunda birinci olan, şampiyonluğu elde eden yarışmacı, güzel bir otomobilin sahibi olacak.
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ
Beyazıt Öztürk'ün takımı:
Devrim Seyrek,
Mert Yenihayat,
Şevval Ekiz.
Ebru Gündeş'in takımı:
Mustafa Açıkgöz,
Wafa,
Yaşam Hancılar.
Murat Boz'un takımı:
Hakkı İlek,
Anastasıa Budakya.
Oğuzhan Koç'un takımı:
Yunus Emre Çelik,
Hasan Koçak.