O Ses Türkiye'de yarışmayı kazanan isim bugün açıklanacak. Yapımcılığını ve sunuculuğu Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8 ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılar son performanslarını sergiledi.

O Ses Türkiye 2021'in jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Farklı seslerin renk kattığı yarışmada 2021'in O Ses Türkiye Şampiyonu belli oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2021-2022 O Ses Türkiye Şampiyonu SMS oylarıyla Hasan Koçak oldu.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?

O Ses Türkiye 2021 sezonunda birinci olan, şampiyonluğu elde eden yarışmacı, güzel bir otomobilin sahibi olacak.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Devrim Seyrek,

Mert Yenihayat,

Şevval Ekiz.

Ebru Gündeş'in takımı:

Mustafa Açıkgöz,

Wafa,

Yaşam Hancılar.

Murat Boz'un takımı:

Hakkı İlek,

Anastasıa Budakya.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Yunus Emre Çelik,

Hasan Koçak.