O Ses Türkiye yılbaşı 2021 özel programının konukları belli oldu! Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi
Corona virüs nedeniyle mekanlar, buluşmalar iptal olunca, hepimiz evlerde kaldık. TV programları da her yıl yaptığı 2021 yılbaşı programlarına biraz daha ağırlık verdi. Bu yıl bizi birbirinden eğlenceli ve yeni yıl sofralarımıza neşe katacak programlar bekliyor. Bunlardan bir tanesi de TV8'de yayınlanacak olacak O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programı. O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı programı saat kaçta başlayacak?
30 Aralık 2020, Çarşamba 11:38 Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez programlarından biri. Adeta bir gelenek haline gelen ve yeni yılda izlenme rekorları kıran O Ses Türkiye, bu yıl da geleneği bozmadı. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle yine izleyici ile buluşacak.
O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 konukları kimler olacak?
O Ses Türkiye yılbaşı özel programının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama MasterChef yarışmasında yapıldı. O Ses Türkiye 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. Açıklamanın yapılmasıyla birlikte, bu özel bölüme konuk olacak ünlü isimler de belli oldu.
O Ses Türkiye yılbaşı konukları
Sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecek olan birbirinden ünlü isimler şöyle:
Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu.
O Ses Türkiye yılbaşı jürileri kimler olacak?
Sunuculuğunu her zamanki gibi Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programının jüri üyeleri Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk olacak.