Magazin O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu 2022! Jüride kimler var? Özel konukları kimler?

O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu 2022! Jüride kimler var? Özel konukları kimler?

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O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu 2022! Jüride kimler var? Özel konukları kimler?

O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu 2022 yılına girerken yine milyonları TV8 ekranlarına kilitleyecek. Bir yılbaşı geleneğine dönüşsen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında bu yıl, televizyon dünyasından spora kadar pek çok ünlü isim yer alıyor. İşte, 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu özel konukları…

31 Aralık 2021, Cuma 22:24 Son Güncelleme:
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2022 O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu özel konukları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas Çakırbeyli’si Ozan Akbaba, Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen karakteri Gülben’i canlandıran Merve Dizdar ve Galatasaray’ın unutulmaz oyuncusu Sabri Sarıoğlu’na kadar pek çok ünlü isim bulunuyor. İşte, 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu ve programın başlama saati…

2022 O SES TÜRKİYE YILBAŞI KADROSU ÖZEL KONUKLARI

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yıllardır bir yılbaşı geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 2022 yılına girerken de milyonlarca kişiye eşlik edecek. Acun Ilıcalı’nın sunduğu programda bu sene jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz oturuyor.

Televizyon ekranlarından tanınan ünlü isimlerin canlı performansları jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor ve jüriler en beğendikleri isimleri kendi ekiplerine katmak için yarışıyor. Bu yılın O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu ise şu ünlü isimlerden oluşuyor…

  • Damla Sönmez,
  • Murat Yıldırım,
  • Hazar Ergüçlü,
  • Ozan Akbaba,
  • Gökçe Bahadır,
  • Perihan Savaş,
  • Merve Dizdar,
  • Feyyaz Şerifoğlu,
  • Cem Davran,
  • Yasemin Sakallıoğlu,
  • Simge Aköz,
  • Hande Baladın,
  • Sarp Akkaya 
  • Berfu-Eser Yenenler,
  • Zeynep Avcı,
  • İlayda Alişan,
  • Sabri Sarıoğlu.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı 31 Aralık Cuma günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak.

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