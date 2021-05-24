Ebru Gündeş olayları nedeniyle Hadise'nin gelecek yıl yarışmadan ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de olmayacağının açıklanmasından sonra yerine kimin geleceği merak konusuydu.

O ismin Gülşen olduğu konuşuluyor. Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.







