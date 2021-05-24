O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine Gülşen mi geliyor?
Hadise'nin ayrılacağını açıkladığı ‘O Ses Türkiye' jüri koltuğu için Acun Ilıcalı'nın Gülşen'le görüştüğü öne sürüldü.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 14:15 Son Güncelleme:
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Ebru Gündeş olayları nedeniyle Hadise'nin gelecek yıl yarışmadan ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de olmayacağının açıklanmasından sonra yerine kimin geleceği merak konusuydu.
O ismin Gülşen olduğu konuşuluyor. Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.