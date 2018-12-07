TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de heyecan dur durak bilmiyor. Her hafta birbirinden yetenekli yarışmacıları ağırlayan ses yarışması programı, seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

JÜRİ ÜYELERİNİ ŞAŞKINA UĞRATAN YARIŞMACI

O Ses Türkiye'nin bugün yayınlanan 19. bölüm yeni fragmanında yarışmacılardan biri jüriyi şaşkına uğratıyor. Yüzü gösterilmeyen yarışmacı, "Değerli jüri üyelerimizden bir tanesinin programı vardı. Dediler ki program bittikten sonra sizinle görüşeceğiz. Ve bir daha aramadılar." diyor.

O JÜRİ ÜYESİ KİM?

Tüm jüri üyelerini şaşkına uğratan yarışmacının da, o jüri üyesinin kim olduğu da merak konusu oldu...

Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jüri koltuklarında oturduğu O Ses Türkiye, Cumartesi ve Pazar günleri 20:00'de TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor.