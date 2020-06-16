Magazin 'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine gelen isim belli oldu

'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine gelen isim belli oldu

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'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine gelen isim belli oldu

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jürisinde yeni sezonda değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

16 Haziran 2020, Salı 13:28 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın 'O Ses Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Seda Sayan'ın yerine gelecek isim merak konusuydu. O isim netlik kazandı! Seda Sayan'ın yerine yeni sezonda jüri koltuğuna Ebru Gündeş oturacak.

Ebru Gündeş 3 yıl önce de O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış ve bir şampiyon çıkarmıştı.


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