O Ses Türkiye'den ayrılan Yıldız Tilbe sahne ücretine zam yaptı
O Ses Türkiye'ye bu sezon Seda Sayan'la devam eden Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe ile yollarını ayırmıştı. Yıldız Tilbe konserlerine hızla devam ederken, sahne ücretine zam yapma kararı aldı
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserler büyük ilgi gören Yıldız Tilbe, sahne ücretine zam yaptı.
Konser başı fiyatını 70 bin TL yaptığı söylenen Yıldız Tilbe, haftada en az 3 konser veriyor. Türkiye'nin her yerinden teklif alan şarkıcı, önümüzdeki iki ay boyunca yurt dışındaki hayranlarıyla buluşacak.
Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan'a gittikten sonra Yıldız Tilbe'nin son durağı Rusya olacak.
Haberin fotoğrafları için tıklayınYıldız Tilbe'nin torunları büyüdü
Haberin fotoğrafları için tıklayınYıldız Tilbe, iç çamaşırıyla poz verdi