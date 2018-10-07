O Ses Türkiye'den ayrılan Yıldız Tilbe sahne ücretine zam yaptı

O Ses Türkiye'den ayrılan Yıldız Tilbe sahne ücretine zam yaptı O Ses Türkiye'ye bu sezon Seda Sayan'la devam eden Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe ile yollarını ayırmıştı. Yıldız Tilbe konserlerine hızla devam ederken, sahne ücretine zam yapma kararı aldı