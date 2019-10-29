Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un, "Yok Böyle Aşk" başlıklı yazısı şöyle:

"Cumartesi akşamı TV8'deki 'O Ses Türkiye'ye yarışmacı olarak beş dakika arayla iki sevgili çıktı ve Türkiye'ye 'aşkın ne olduğunu' anlattı.

Önce sahneye Gürsu adlı bir genç geldi. Harika performansı ile dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Büyük çekişme sonunda Hadise'yi seçti.

Sevinç çığlıkları attı

Ardından Özgül adlı genç kız sahne aldı. Kuliste onu destekleyenler arasında Gürsu da vardı. Ama ne desteklemek! Her jürinin dönüşünde Gürsu sevinç çığlıkları attı. Sonuncu jüri de döndüğünde Gürsu'nun gözyaşları artık sel olmuştu.

Meğer Gürsu ile Özgül dört yıllık sevgiliymiş. Acun, Özgül'ü de kulisten sahneye çağırdı. İkisinin birbirlerine bir bakışı, bir sarılmaları vardı ki, sanki unutulmaz 'Aşk Hikayesi' filminde Ali MacGraw ile Ryan O'Neal'ı yeniden izler gibi oldum.

Hem jüri ağladı, hem kulistekiler

Öyle bir duygu yüklü konuştular, sevdalarını öyle bir anlattılar ki, Ferhat ile Şirin'in ruhlarının onlarda yaşadığına inandım. Gençler konuşurken hem jüri ağladı, hem kulistekiler ve hem de muhtemelen ekran başındakiler.

Şu acımasız, şu sevgi pınarları tükenmiş çorak dünyada aşkın henüz tedavülden kalkmadığını görmek hepimize öyle iyi geldi ki.

'Ona iyi bak ne olur'

Gürsu, Hadise'nin, Özgül ise Murat Boz'un takımına gitti. Özgül, Hadise ile öpüşürken, 'Ona iyi bak ne olur' bile dedi. Şu naifliğe bakar mısınız.

Seda Sayan'dan atak

Bu arada sezonun en büyük atağı Seda Sayan'dan geldi. Bugüne kadar hep mütevazı seslere sahip olabildiği için fazla bir iddia sahibi olamayan Seda Sayan, bu kez Ayşenur Gül adlı yarışmacının onu seçmesiyle final için büyük avantaj yakaladı.

Caz gırtlağıyla harika bir Azerice türkü seslendiren Ayşenur, etno-caz stiliyle herkesi kendine hayran bırakırken, Seda Sayan'a da adeta statü atlattı."





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