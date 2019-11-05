34 yaşındaki Cenk Küpeli ile de haziranda evlenmişti. Kayınpederi Avni Küpeli geçen hafta “İbrahim Kutluay’a nispet için evlendi” açıklamasını yapmış, kayınvalidesi Oya Küpeli de “Canım oğlumu görememek beni çok üzüyor” demişti. Üstüne bir de Cenk Küpeli’nin, Demet Şener’in kızı İrem ile tartıştığı iddia edilmişti.

Önce kızdılar sonra güldüler

Çift önceki gün Etiler Papermoon’daydı. Yanlarında Ömer ve İrem de vardı. Konuya dair sorulara kızıp yanıt vermediler ama fotoğrafları çekilirken gülmeyi ihmal etmediler.

Halil Kalmuk/ POSTA

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