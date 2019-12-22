O soruya iki tepki: Biri güldü diğeri sinirlendi
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz bir süre önce Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ali KESER / POSTA
Burcu Esmersoy 1.5 yıllık evliliğin ardından eylülde boşandığı Berk Suyabatmaz ile arkadaş olduklarını söyledi. Önceki gün katıldığı bir davette “Az önce mesajlaştık” dedi. “Berk Suyabatmaz’ın yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç bu durum karşısında kıskanmaz mı?” sorusuna da “Yok canım! Kıskançlık yaratacak mesajlaşma değil” cevabını verdi.
Konuşmadı
Aynı gün Etiler’de görüntülenen Berrak Tüzünataç ise “Burcu Hanım ile Berk Bey’in hâlâ görüşmesi sizi rahatsız ediyor mu?” sorusuna sinirlendi. Suratı asılan Tüzünataç konuşmayacağını söyledi.