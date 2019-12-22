O soruya iki tepki: Biri güldü diğeri sinirlendi

Burcu Esmersoy 1.5 yıllık evliliğin ardından eylülde boşandığı Berk Suyabatmaz ile arkadaş olduklarını söyledi. Önceki gün katıldığı bir davette “Az önce mesajlaştık” dedi. “Berk Suyabatmaz’ın yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç bu durum karşısında kıskanmaz mı?” sorusuna da “Yok canım! Kıskançlık yaratacak mesajlaşma değil” cevabını verdi.

Konuşmadı

Aynı gün Etiler’de görüntülenen Berrak Tüzünataç ise “Burcu Hanım ile Berk Bey’in hâlâ görüşmesi sizi rahatsız ediyor mu?” sorusuna sinirlendi. Suratı asılan Tüzünataç konuşmayacağını söyledi.