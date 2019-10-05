Oktay Kaynarca, cenaze töreninden bir gün sonra Selçuk Yöntem ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

'Ben yakınım öldüğünde bir ay kendime gelememiştim'

Bir takipçisi Oktay Kaynarca'yı "Ben en yakınım öldüğünde 1 ay kendime gelememiştim. Nasıl oluyor bu anlatsana abi biraz." sözleriyle eleştirdi.

'Oku dangalak!'

Ünlü oyuncudan yanıt ise oldukça sert oldu:

"Sen ve senin gibi hadsiz terbiyesiz boş beleş ve ruh hastası birkaç kişiye cevaben... Oku dangalak! Oku ki 'her haltı kendi bildiğiniz gibi yapmayanları' linç etme, saldırma, başkalaştırma kültürünü biz yemedik yemeyiz öğren! Hatta kafana sok!

'Laf yetiştireceğin yerde git bir iş bul'

Orada keyif yapıyorum gibi bilmem nerenle anlayıp, sözüm ona o ufacık zekanla laf soktuğun yer cenazemizin ardından taziye yaptığımız, sakinleşmeye çalıştığımız yer dangalak... Şimdi sana tavsiyem insanlara o iğrenç enerjinle oturup laf yetiştireceğin yerde, git bir iş bul..."





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