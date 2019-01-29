Galatasaray taraftarı dört gözle yeni transferleri bekliyor, her an bir açıklama olabilir umuduyla, geceleri internette adeta nöbet tutuyor. Yine öyle bir vakitte, 27 Ocak Pazar’ı 28 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece, saat 02.14’te Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşıldı.

Notta, “Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz! Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar...” yazıyordu. Alan Carvalho da var... Başkan Mustafa Cengiz’den, teknik direktör Fatih Terim’e, yöneticilerden teknik heyet ve scout ekibine kadar herkes oradaydı.

Türk Telekom Stadı’ndaki kulüp ofisinde gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat kadar sürdü. En dikkat çekici detay, arkadaki beyaz tahtanın sansürlenmiş olmasıydı. Alan Carvalho da dahil olmak üzere o tahtada görüntülenen isimlerden bazıları şöyle...

ZE LUİS

Bir ara Fenerbahçe’nin de radarına giren Spartak Moskova’nın 28 yaşındaki golcüsü Ze Luis için, Rus kulübüne 7. 5 milyon Euro bonservis teklifi yapıldı. Spartak daha önce Fenerbahçe’den 15 milyon Euro talep etmişti.

Yeşil Burun Adalı oyuncuyla da yıllık 3 milyon Euro üzerinden 3 senelik anlaşma sağlandı. Eğer Spartak ile bonservis pazarlıkları olumlu sonuçlanırsa, tecrübeli futbolcu Galatasaray’ın yeni santrforu olacak gibi görünüyor. Luis’in en di kkat çeken özelliği ise sol ayaklı oluşu. 1.84 boyundaki futbolcu, daha önce Braga, Videoton ve Gil Vicente’de oynadı.

FERNANDES

Fatih hocanın orta sahaya düşündüğü isimlerden, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes de, Galatasaray’ın anlaşma sağladığı isimler arasında. 32 yaşındaki Portekizli orta saha oy uncusunun kontratı sezon sonunda bitiyor.

Sarı-Kırmızılılar buna rağmen tecr übeli futbolcuyu devre arasında renklerine bağlayıp, Ndiaye’nin sezon sonundaki ayrılığının ardı ndan 8 numaradaki boşluğu kapatmak istiyor.

EMRE MOR

Ne Borussia Dortmund’da ne de Celta Vigo’da aradığını bulabilen, üst üste kadro dışı kalma rekorları kıran Emre Mor, kiralık olarak Galatasaray’ın gündeminde.

Fatih hoca, Arabistan’a satılan Rodrigues’in yerine alternatif kanat oyuncusu olarak 21 yaşındaki futbolcuyu düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar ilk teklifi yaptı, İspanyollar da kiralama formülüne çok sıcak bakıyor. Bu transferin de kiralık olarak gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

BONY...

Swansea'nin 30 yaşındaki Fildişi Sahilli santrforu Bony ile Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli futbolcuyu çok düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katabilir.

Ancak yönetim, Bony’yi son çare olarak kenarda bekletiyor. Eğer listenin ilk sırasındaki isimlerin transferi gerçekleşmezse, Bony ile yapılan anlaşma resmiyete dökülecek.