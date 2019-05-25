O terörist Gri listede çıktı! Binbaşı Sonat'ı şehit etmiş... Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda ölü olarak bir mağarada bulunan teröristin, yapılan DNA incelemesinde, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan, 2015'te Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in ve 2016'da 3 askerin şehit edilmesi olaylarına katılan "Ferhat" kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi.