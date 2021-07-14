O turistler ilk kez konuştu: 'Kızın kafasına vurunca o da ısırdı'

O gece Kazak turistler Beyoğlu’nda bir gece kulübünde eğlenmeye gitmişlerdi, ama eğlence kötü bitti. İddialarına göre her şeyin nedeni tacizdi.

GÜVENLİK “İÇERİ ALMADIM” DEDİ AMA…

“Bu gelen yabancı uyruklu bayan içeri girmek istediler sahip olduğum tecrübeye dayanarak almak istemedim kendilerini.”

Ama olay parmağı kopan güvenlik görevlisinin anlattığı gibi değildi. Zaten 3 arkadaş saatlerdir gece kulübündeydi, eğleniyorlardı. Onların iddiasına göre de olayın başlamasının nedeni uğradıkları sözlü tacizdi. “Biz içerideydik, içeride oturuyorduk. Bir erkek geldi yanımıza bizi taciz etti. O erkek kalktı gitti, kalktıktan garsonlar geldi yanımıza devamında başladı yani. Güvenlikler de gelince tartışma çıktı.

NASIL OLDUYSA PARMAĞI KAPTI KOPARDI

“Arkadaşım müdahale etmek isteyince, arkadaşıma vurdu çantasıyla. Tuttum kendisini dışarı çıkarmak istedim nasıl oldu anlamadım bu bayan parmağımı kapmış koparmış atmıştı.

ARKADAŞLARI DA DAYAK YEDİ

Kadınlardan biri güvenlik görevlisini yüzük parmağını ısırdı, kopardı. O kopan parmağı ararken, diğerleri de tekme ve yumruklarla kadını darp etti yerlerde sürükledi. Araya giren arkadaşları da dayak yedi.

Görevli hastaneye, 3 turist de polis merkezine götürüldü. İfadeleri alındı, güvenlik görevlisinin parmağını ısıran kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.



