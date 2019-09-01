O ülke ile vizeler bugünden itibaren kalktı!

Azerbaycan ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşması çerçevesinde Azerbaycan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti bugün başlıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Temmuz’da Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül 2019'dan itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir millet iki devlete' yakışan oldu!" ifadesini kullanmıştı. Azerbaycan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması bugün (1 Eylül) başlıyor.

Bakan Çavuşoğlu, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan, Azerbaycan'ı 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip vatandaşları için 1 Eylül'den itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor." açıklamasını yapmıştı.

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