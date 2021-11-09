O ülkeden flaş karar! Aşısız Covid hastalarından ücret alacaklar

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da koronavirüs ile mücadele kapsamında dikkat çeken bir karar alındı. Koronavirüs aşısı olmayanlara tedavi masrafları ücretli olacak.

İngiliz Guardian'ın haberine göre, ülkede Covid-19 vaka sayılarındaki artış devam ederken hükümet, aşı olmamayı seçenlerin Covid-19 kaynaklı tıbbi faturalarını artık ödemeyeceğini açıkladı.

AŞISIZLAR ÇOĞUNLUĞU OLUŞTURUYOR

Hükümet yetkilileri, aşılanmamış kişilerin yoğun bakıma ihtiyaç duyanların "büyük çoğunluğunu" oluşturduğunu ve "sağlık kaynakları üzerindeki baskıya orantısız şekilde katkıda bulunduğunu" belirtti.

Ülkede şu anda Singapurluların yanı sıra daimi ikamet edenler ve uzun süreli vize sahiplerinin, Covid-19 testleri yurt dışından döndükten kısa süre sonra pozitif çıkanlar hariç, tüm tıbbi maliyetleri devlet tarafından karşılanıyor.

8 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ancak hükümet, 8 Aralık'tan itibaren "isteğe bağlı olarak aşılanmamış Covid-19 hastalarından ücret almaya başlayacağını" bildirdi.

Aşı için uygun olmayan kişiler için ise tıbbi faturalar ödenmeye devam edecek. Hükümet ayrıca 31 Aralık'a kadar kısmen aşılanmış kişilere ikinci dozu olmaları için zaman vererek faturayı ödeyecek.