Türkiye O vicdansızın kimliği tespit edildi! Polis inceleme başlattı

O vicdansızın kimliği tespit edildi! Polis inceleme başlattı

Türkiye

O vicdansızın kimliği tespit edildi! Polis inceleme başlattı

Bağcılar’da bir esnafın SMA hastası Melek için fırınına koyduğu bağış kutusu, dükkana müşteri kılığında gelen hırsız tarafından çalındı. Hırsız aldığı ekmekle fırından ayrılırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 18:57 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 15.00’da Bağcılar’da bulunan fırında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, fırın sahibi esnaf, mahallelerinde yaşayan SMA hastası Melek için dükkanına bağış kumbarası koydu. Dükkana müşteri kılığında gelen hırsız, kasa görevlisini oyalayıp tezgahtaki kumbarayı montunun içine saklayarak çaldı. Soğukkanlı hırsız ardından ekmeği alıp dükkandan hızla uzaklaştı. Bir süre sonra kumbaranın yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri dükkanda bulunan güvenlik kameralarını incelmesinin ardından hırsızı tespit etti. Polis ekipleri SMA hastası Melek’in bağış kumbarasını çalan hırsızı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA


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