Oasis’ten yeni yıla özel tasarım pazarı

Basın Ekspres’te yer alan Nurol Park projesinde konumlanan Türkiye’nin ilk designer outlet’i Oasis Designer Outlet, yeni yıl heyecanını gerçekleştireceği tasarım yılbaşı pazarında yaşatacak. 21- 24 Aralık tarihleri arasında Oasis’te gerçekleştirilecek pazarda 7’den 70’e herkes yeni yıla hazırlık yapacak. Oasis’in ziyaretçilerine doyasıya bir yeni yıl keyfi sunacağı tasarım pazarı; yeni yıl renkleri ve ışıklarıyla süslenen küçük ahşap kulübelerde dekorasyondan takıya, tasarım objelerden vintage giysilere ve yeme – içmeye kadar toplam 30 markayı ağırlayacak.Tüm gün sürecek workshoplarla zenginleştirilecek etkinlikte hazırlanan özel bölümlerin her biri yılbaşı konseptiyle tasarım meraklılarına hitap edecek. Anne çocuk alanı, sosyal medyada yakından takip edilen ve sevilen isimleri ağırlarken, gurme alanı özel markaların ürünleriyle çeşitli tadım etkinlikleri gerçekleştirecek. Vintage alanında ise kıyafetten kitaba, tasarım objelerden aksesuarlara kadar çeşitli ürünler yer alacak.Oasis tasarım yılbaşı pazarının katılımcı markaları arasında Tanju Babacan, Kendi, Zeynep Zor, Pretty Ruffle gibi tanınan isimler bulunuyor.