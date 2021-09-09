Obama serbest bırakmıştı...5 Taliban üyesine üst düzey görev!

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'da geçici hükümet açıklandı, üst düzey atamalar yapıldı. Hükümette yer alan ve önemli pozisyonlara atanan 5 kişinin daha önce ABD tarafından Guantanamo'da tutuklandığı ancak Obama döneminde yapılan bir takas anlaşmasıyla serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Taliban'ın açıkladığı geçici hükümeti tartışıyor. Listedeki beş kişinin Guantanamo'da esir tutuldukları ancak takas anlaşmasıyla serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

TAKAS ANLAŞMASI YAPILDI

Amerikan askeri Bowe Bergdahl 2014 yılında birliğini terk etmiş, ardından Taliban'a esir düşmüştü. Obama döneminde askerin bırakılması için Taliban'la takas anlaşması yapıldı. O anlaşmayla Guantanamo'dan serbest bırakılan 5 kişi, Taliban yönetiminde bakan dahil önemli pozisyonlara atandı.

Takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Hayrullah Hayırhah, enformasyon ve kültür bakanı oldu. Nurullah Nuri Hudut kabile işleri bakanı, Abdul Hak Vasik istihbarat müdürü ve Muhammed Fazıl ise savunma bakan yardımcısı olarak atandı. Amerika'da Taliban beşlisi olarak anılan gruptaki Muhammed Nabi Omari ise geçtiğimiz ay doğu Host vilayetine vali olarak atanmıştı.

FBI tarafından aranan Hakkani grubunun lideri Siracüddin Hakani'nin içişleri bakanı olarak atanması, ardından ABD'nin elindeyken serbest bırakılan beş ismin de üst düzey görevlere gelmesi Joe Biden ve Obama dönemlerine yönelik eleştirileri arttırdı. Obama, Guantanamo'dan serbest bırakılan beş kişinin ABD menfaatlerini tehdit edecek isimler olmadığını iddia etmişti.



