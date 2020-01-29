Obez anne kilo verip bambaşka biri oldu





California Taft'tan 27 yaşındaki Kylie Hansen, tüm hayatı boyunca fazla kiloluydu ve tartıları kırana kadar işlenmiş yiyeceklerin büyük bir kısmını yiyordu. Kilolarının hayatını etkileyeceğinden endişe etmeye başlayan Hansen, 2013'te kilo vermeye karar verdi, ancak mide ameliyatı yaptıktan sonra erkek arkadaşı onun görünümünden memnun kalmadı. Bunun üzerine Kylie, ona engel olan erkek arkadaşından ayrıldı ve kilo verme macerasına yalnız devam etti. Kylie, yaşadıklarını MDW Features adlı internet sitesine şöyle anlatıyor:

'Erkek arkadaşım benim ilk aşkımdı ve yaklaşık dört yıldır birlikteydik. Destekleyici değildi. Kilo vermeye başladığımda bundan memnun kalmadı ve kilo vermeyi kesmemi istedi. Bir noktada insanlar çok küçük olduğumu söylemeye başladılar. Ama beni rahatsız etmesine izin vermedim. İlişkiden ayrılmak için giderek cesaret ve güven kazandım ve hayatımda sadece ihtiyaç duyduğum ve istediğim enerjiyi getiren insanları kabul etmeyi öğrendim. '









'Her zaman yemek yedim'

Kylie o zamandan beri 112 kilo kaybetti ve mutlu bir şekilde başkasıyla evlendi. Kylie, şunları söyledi:

Beslenme konusunda eğitim almadım. Her şey için yemeğe odaklandım. Üzgün olduğum zaman yedim. Mutlu olduğumda yedim. Kutladığımız zaman yedik. Yaptığım her şey yemek etrafında döndü.

İnsanlar gıda bağımlılığının gerçek olduğunun farkında değiller. Birçok arkadaşımla harika bir hayatım vardı. Obezitemin yaşam kalitemizi devralmasına izin vermedim, ama yakında bir şeyi değiştirmezsem, sonunda üstesinden gelebilecek sağlık sorunlarım olacağını biliyordum.

Ameliyatta midenizin bir kısmını çıkarırlar ve bir muza benzeyecek şekilde şekillendirirler. Ameliyat kilo vermeye başlamak için bir araçtır.









'İstediğim yiyecekleri yiyememek çok zor'

Bir çocuk annesi Kylie, ameliyat sonrası gıda bağımlılığının zor olduğunu, çünkü çok küçük porsiyonlar yiyebildiğini belirtti.

“Ameliyattan kalktıktan sonra yemek yiyememek en zor kısımdı. Operasyondan sonra ilk restoran gezimi hatırlıyorum. İstediğim yiyecekleri yememenin ne kadar zor olduğu için ağladığımı hatırlıyorum.”





Kalori alımını düşürdü, egzersize başladı

Kylie ramen, şekerli mısır gevreği ve dondurulmuş yemek alışkanlıklarını yiyen tipik kolej çocuğu olmayı bıraktı. Günlük kalori alımını 2.500'den 1.500'e düşüren Kylie, gününe bir dilim kızarmış ekmek ve brokoli olmak üzere iki yumurta ile başlıyor. Gün içinde en az 30 dakika egzersiz yapıyor.

Kylie çok az işlenmiş yemek yiyor ve öğlen yemeği için sebzeli öğütülmüş hindi ve akşam yemeği için tatlı patates ve fasulye ile ızgara tavuk yemeyi tercih ediyor. Kylie, şimdi kilo verdiği için minnettar ve tüm ailesine ameliyat yaptırması ve sağlıklarına önem vermesi için ilham verdi.

Kaynak: DailyMail-Fotoğraflar: MDW Features

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