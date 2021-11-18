Obez çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma rehberi

ÇOCUKLARA SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK BIR EKİP İŞİDIR

Hayat tecrübesi oldukça az olan çocuk, fazla kilonun ona ne gibi sağlık sorunlarıyla geri döneceğini bilemez. Bir uzmanın, uzman desteğiyle ebeveynlerin yaşına uygun şekilde çocuğu bilgilendirmesi oldukça önemlidir. Korkutmadan, kilosuyla/görüntüsüyle dalga geçmeden, yasaklar koymadan; ağırlık kontrolünün onun kendi sağlığı için yapılması gerektiğini anlatarak ilerlenmelidir. Çocuğun boyuna, yaşına, kilosuna ve fiziksel aktivitesine bağlı olarak bir diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme eğitimi verilir. (Çocuğun yaşına bağlı olmakla birlikte; çocukla tek görüşme, ebeveynleriyle yalnız görüşme ve aile görüşmesi şeklinde üç farklı görüşme izlenebilir.) “Bundan sonra asla çikolata yemeyeceksin” veya “Böyle giderse kapılara sığmayacaksın” gibi söylemler çocuğunuzu daha sağlıklı yapmış olmaz; aksine psikolojisini olumsuz etkilemiş ve farkında olmadan yeme bozukluklarına davetiye çıkartmış olabilirsiniz.

EBEVEYN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

Ebeveynin çocuk için “yeterli ve dengeli” beslenmenin ne olduğunu bilip bunu uygulamaya geçirmesi en kritik noktalardan biridir. Çocuğun önüne ayran konulup ebeveynin karşısında şekerli bir içecek içmesi çocuğu hem üzer hem de “o kadar önemli olsaydı annemle babam da ayran içerdi” şeklinde düşüncelere sokabilir. Evde ne piştiği, eve ne alındığı ve birlikte ne tüketildiği çocuğun beslenme alışkanlıklarını çok büyük ölçüde etkiliyor ve etkilemeye de devam edecektir. Uygun sağlıklı beslenme eğitiminin ardından; çocuğun büyüme ve gelişmesine bağlı olarak (görünürde boy uzaması gibi) kilo artışının önüne geçmek, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak öncelikli amaçlardandır. Çocuğu aç bırakmak, besinleri veya gıdaları “yasak” olarak etiketlemek bir çözüm yolu değildir. Büyüme ve gelişmeyi baltalama ihtimali yükselebilir; çocuk ağırlık kaybederken yetersiz besleniyor da olabilir. Özellikle çocuğun beslenmesinde değişikliğe gidilecekse bir uzman desteği şarttır