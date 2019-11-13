Obez hayvanlardaki artış veterinerleri zorluyor

İngiltere'de 2 bin 100 evcil hayvan sahibi ve veteriner üzerinde yapılan araştırma, ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Araştırmada, 1 milyon 700 bin köpeğin ve 1 milyondan fazla kedinin veterinerler tarafından fazla kilolu olduklarının söylendiği belirlendi. Araştırmaya katılan hayvanların yüzde 12'si fazla kilolu bulunurken, bunların yüzde 8'inin 2 yıl önceden kilo almaya başladığı ortaya çıkarıldı.

Pug cinsi köpeklerin ise, obez olmaya diğer köpeklere oranla daha yatkın olduğu belirlendi. Pug cinsi köpekleri, boxer, golden retrievers, alman kurdu, Spanyel ve Staffordshire bull terrier cinsi köpekler izledi.

Pug

Ancak obez hayvanlar, son dönemlerde veterinerlerin de büyük bir sorunu haline geldi. Çoğu veteriner, obez hayvanları tedavi etmeye çalışırken yaralanıyor ve ağırlık kaldırma ekipmanı satın almak zorunda kalıyor.

Araştırma, obez hayvanların sahiplerine ve veterinerlerine sırt, bel ve kas ağrısı gibi zorluklar çıkardığını ortaya koydu.









Kaldırma ekipmanları satın aldılar

Köpek sahiplerinin yüzde 13'ü, köpeklerini kaldırmaya çalışırken kas ağrısı çektiklerini ve vücutlarında morluklar oluştuğunu söyledi. Ankete katılan veterinerlerin de yüzde 42'si obez hayvanları tedavi etmek için vinç ve otomatik yükseltilen masalar dahil olmak üzere ekstra kaldırma ekipmanları satın aldıkları ortaya çıktı.

Hayvanlara Zulüm Önleme Kraliyet Topluluğu, hayvan obezitesi hakkında yayımladığı makalede şunlara değindi:

'Evcil hayvan obezitesi ciddi bir sağlık problemidir ve her şeyin daha da kötüye gitmesine neden olur. Obezite, evcil hayvanınızın hayatının uzunluğunu ve yaşam kalitesini düşürebilir.'

Evcil hayvanlardaki obezite diyabet, kalp hastalığı, solunum sıkıntısı, yüksek tansiyon ve kansere neden olabiliyor.

Eğer evcil hayvanınızın kilosunun artıp artmadığını şu yöntemlerle anlayabilirsiniz:

Köpeğinizin kaburgalarının, kedilerin omurga ve kalça kemiklerinin dış hatlarını, aşırı yağ örtme olmadan görebilmeli ve hissedebilmelisiniz.

Köpeğinizin belini görebilmeli ve hissedebilmelisiniz ve yukarıdan bakıldığında açıkça görülmelidir.

Köpeğinizin karnı yandan bakıldığında sıkışmış olmalı, kedilerinizin karnı ise az miktarda yağlı olmalı ve sarkmamalı.

Eğer kedinizde veya köpeğinizde obezite belirtileri görüyorsanız, bir an önce veterinere başvurun.

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