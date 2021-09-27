Obezite ameliyatından sonra nasıl beslenmek gerekir?

Obezite ameliyatında hastanın midesinin hacmi küçültülerek, açlık hissini oluşturan ghrelin hormonunu salgılayan mide bölümü de alınır ya da işlevi kısıtlanır. Bu kişinin daha az yiyerek çabuk doymasını ve daha az acıkmasını sağlar. Bu sayede kişinin düzenli olarak kilo kaybetmesi sağlanır. Obezite ameliyatının ardından daha sağlıklı kilo verilebilmesi için kişinin beslenmesine dikkat etmesi gerekir.

Obezite ameliyatından sonra nasıl beslenilmelidir?

Obezite ameliyatı sonrası beslenme için alanında uzman bir diyetisyenden destek alınır. Diyet listesi kişiye özel olarak planlanır. İlk 2 ay aşamalı olarak sıvı gıdıdan katı gıdaya geçiş sağlanır. Ameliyatın hemen ardından beslenmeye öncellikle sıvı gıdalarla başlanır. İlk aşamadan itibaren vitamin ve kalsiyum takviyesine de başlanır. Yürümeye başladığında tanesiz sulu yemek yenilmeye başlanabilir. Bu süre içinde tüketilen sıvı gıdalar yağlı ve yüksek kalorili olmamalıdır. Tüp mide ameliyatında emilim değişmez, tükettiğiniz gıdayı mideniz tamamen sindirir. Vücudunuzun tekrar kilo almaması için yediğiniz yiyeceklerin kalori ve yağ oranının hesaplanması gerekir.

İlk iki ay sıvı gıda tüketilmemelidir

İlk hafta tamamen tanesiz sıvı gıda, ikinci haftadan sonra püre haline getirilmiş gıdalarla beslenme sağlanır. Burada belirleyici olan kişinin kilosu ve ameliyattan önceki beslenme şeklidir. Kişinin açlık hissetmesi de engellendiği için kişi az miktarda yiyecekle vücudunun ihtiyacı olan kaloriyi alır ve herhangi bir şekilde açlık hissetmez. Ardından yavaş yavaş katı gıdalara geçilerek normal yeme düzenine geri dönülür.

Sağlıklı beslenme yaşam tarzı haline getirilmelidir!

Kişinin beslenme şekli diyetisyen tarafından yeniden düzenlenerek sağlıklı hale getirilir. Kalorisi düşük ve şekersiz içecekler içmesi tavsiye edilir. Karbonhidrat oranı yüksek, kremalı içeceklerden uzak durması sağlanır. Tüp mide ameliyatı sonrası yemeklerle beraber sıvı tüketilmemesi tavsiye edilir. Yemeğin üzerinden en az 30 dakika sonra su içilmesi gerekir. Katı gıdalara geçildiğinde ise yemeklerin çok çiğnenerek yavaş tüketilmesine dikkat edilmelidir. Katı gıdaların da yumuşak hatta ezilmiş olması ilk haftalarda çok önemlidir.

Obezite ameliyatından sonra besinlerin miktarı azalacağı için vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle ameliyatın ardından günlük olarak vitamin ve kalsiyum desteği verilir. Besleyici oranı yüksek, kalori ve yağ oranı düşük gıdalardan oluşan bir beslenme listesi hazırlanır. Bu listede kişinin sevdiği sebzelere, meyvelere ve diğer gıdalara ağırlık verilir. Diyetisyen ile birlikte hastanın severek tüketeceği ve sağlıklı bir şekilde besleneceği bir diyet listesi oluşturulur.

Tekrar kilo alanlar için revizyon ameliyatı uygulanabilir

Obezite cerrahisinin başarısız sonuçlanmasının nedenleri arasında ameliyatın iyi bir sonuç vermesi için gerekli olan yaşam biçimi ve diyet değişikliğini yapılmaması ilk sırada gelir. Revizyon obezite cerrahisi önceki tekniğe göre belirlenir. Kişiye özel revizyon tekniğini belirlemek için çok yönlü bir inceleme ve tecrübe gereklidir.

Çok disiplinli bir yaklaşımla revizyon ameliyatı gerçekleştirilir. Revizyon obezite cerrahisinde uzman bir cerrah ve gerekli gördüğü durumlarda insülin ve diğer hormon üretimindeki etkileri göz önüne almak için bir endokrinolog, mide ve bağırsakların mevcut durumunun ayrıntılarını belirlemek için bir gastroenterolog ve radyolog (kese boyutunu kontrol etme, ülserler veya başka anormallikler arama), psikolog ve diyetisyen ile ortaklaşa bir tedavi uygulayabilir.





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