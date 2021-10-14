Türkiye Obezite hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı! Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Obezite hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı! Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Türkiye

Obezite hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı! Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Aşıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den açıklama geldi. Obezite hastaları dikkat. Alper Şener, '12 yaş üstü obezite hastalarının mutlaka aşı yaptıralı' dedi.

14 Ekim 2021, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, 12 yaş üstü obezite hastalarının mutlaka aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Şener, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında vaka sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.



OBEZ HASTASI GENÇLERE AŞI UYARISI

Erişkinlerde olduğu kadar 15-18 yaş grubundaki çocuklarda da hastalığın ilk zamanlara göre daha fazla görülmeye başladığını ifade eden Şener, Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatan bu yaş grubundakilerin önemli bölümünün aşırı kilolu veya obez sınırında olan gençler olduğuna dikkati çekti.

Bu yaş grubunda obezitenin risk faktörü olmasının kendileri için sürpriz olmadığını anlatan Şener, şunları söyledi:

"Bu kişilerin, aktif diyabetleri, şeker hastalığı olmasa bile buna eğilimleri oluyor. Bu hasta grubundaki kişilerde sadece Kovid-19'a değil tüm enfeksiyonlara meyil var. Obezlerde kilodan kaynaklı ortaya çıkan solunum sıkıntısının daha ağır olması ya da solunum sıkıntısının hızlı ilerlemesi, aniden kötüleşmesi söz konusu. Bu nedenle ekstra dikkatli olmaları gerekir."

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