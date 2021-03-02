Obezite korona virüs riskini artırabilir

OBEZİTE KORONA VİRÜSÜ DE ETKİLİYOR

Obezite, aşırı kalori alımına bağlı olarak yağ dokusunun artmasıdır. Günümüz beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam sonucu obezite sıklığı giderek artmaktadır. Türkiye’nin yaklaşık %35’i fazla kilolu %35’i ise obezite hastasıdır. Korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmamak, hem beslenme alışkanlıklarının bozulmasına hem de egzersiz yapamamaya bağlı olarak kilo artışına neden olabilmektedir. Fazla kilolu olmak Covid-19 için risk faktörüdür. Obezite de ise risk çok daha fazla artar. Obezite hastalarının hastaneye yatış oranları ve bu nedenle hayatını kaybetme riski daha fazladır. Obezitede solunum fonksiyonlarda bozulmalar görülür. Akciğer rezerv hacminde ve solunum kapasitesinde azalma gibi bulgulara daha sık rastlanılır. Karın çevresinin artışı, yatar pozisyonda karın zarına baskı yaparak solunum kapasitesini daha da azaltır. Bu nedenle obezite hastalarında nefes darlığı daha sık görülmektedir. Ayrıca obezitede vücutta artmış olan bazı iltihabi maddeler, Covid -19 enfeksiyonu sırasında artan maddeler ile benzerlik gösterdiği için klinik durumun ağırlaşmasına neden olabilir.

KİLONUZ SİZİ SAVUNMASIZ BIRAKABİLİR

Obezite hastalarında kanın pıhtılaşmasını arttıran bazı maddeler artmaktadır. Benzer şekilde Covid-19 enfeksiyonu da vücutta pıhtılaşmaya neden olan faktörleri artırdığı için hastalarda dolaşım bozukluğuna bağlı kalp krizi ve felç gibi sorunlar daha fazla görülür. Obezite, vücudun bağışıklık yanıtının zayıflamasına neden olur. Çünkü bağışıklık hücrelerinin üretildiği, dalak, kemik iliği ve timus gibi organlar artmış yağ dokusu nedeniyle fonksiyon kaybına uğrayabilir. Bağışıklık hücrelerinin de mikroorganizmalar ile savaşma güçleri azalmıştır. Obezite hastalarında hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, astım ve KOAH gibi rahatsızlıklar daha sık görülür. Bu hastalıkların çoğu aynı zamanda Covid-19 için risk faktörü oluşturur.

KİLOLAR AŞININ ETKİSİNİ DÜŞÜREBİLİYOR

Obez kişilerin grip, hepatit ve tetanos gibi aşılara yanıtı normal kişilere göre daha düşüktür. Bu nedenle Covid-19 aşısının etkisinin de düşük olması beklenebilir. Covid-19 tedavisinde kullanılan kortizon kan şekerinin yükselmesine neden olur. İnsülin direnci olan veya diyabetli obezite hastalarında bu durum daha da önemlidir.

OBEZİTEDEN KORUNMAK İÇİN

Sağlıklı beslenme düzeni sağlanmalıdır.

Karbonhidrat alımı azaltılmalı ve glisemik indeksi düşük olanlar tercih edilmelidir.

Sebze ve antioksidan özelliği olan portakal, mandalina, kivi, ayva ve nar gibi besinler dengeli olarak tüketilmelidir.

Tam tahıllar, yağsız kırmızı ve beyaz et, balık haftanın en az 3 günü tüketilmelidir. Şekersiz dahi olsa yapay içeceklerden ve meyve sularından uzak durulmalıdır.

Egzersiz günlük yaşantının bir parçası haline getirilmeli, hafif tempolu yürüyüşler ve merdiven kullanma alışkanlığı kazanılmalıdır. Egzersiz yapmak uyku düzeninizin sağlanmasına ve stresin azaltılmasına da katkıda bulunur. Bu amaçla gevşeme egzersizleri ve yoga yapılabilir. Yetersiz ve kalitesiz bir uyku, hem insülin direncinin artmasına hem de bağışıklık sisteminizin zayıflamasına neden olur.

Alkol ve sigara kullanımından uzak durulmalıdır.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.