Obezitede genler aklandı!

Obezitede genetik miras faktörü araştırıldı. Norveçli bilim insanlarının 118 bin 959 kişi üzerindeki çalışmalarına göre; obezite oranı 45 yılda üç katına çıktı.

Uzmanlar, bu artışta en büyük etkenin sağlıksız beslenme ve hareketsizlik olduğunu belirledi.

GENETİK ETKEN SÖNÜK KALDI

Genetik etkenin rolü bu iki faktörün yanında çok küçük kaldı.

Bu süreçte Avrupa’nın genetik haritasında ciddi bir değişim gözlenmedi.



