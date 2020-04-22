Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic, ülke medyasına yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında sona erecek sözleşmesiyle ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi. Maçların ve antrenmanların askıya alındığı günden itibaren takımın genel menajeri, teknik heyeti ve oyuncularıyla irtibatta olduğunu kaydeden Sırp başantrenör, "En önemlisi herkesin sağlıklı olması. Durumun ne denli ciddi olduğunun farkındayım. Bu nedenle en iyi çözümü bulmak adına herkesle iletişim halindeyim." ifadelerini kullandı.

Kendi durumu ile ilgili de bazı şeyleri dile getirmek istediğini belirten Obradovic, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"2020 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe'nin antrenörüyüm. Sözleşmem yakında sona erecek olsa da ne Fenerbahçe'den ne de diğer kulüplerden hiç kimseyle görüşmedim. Şu ana kadar bana hiçbir teklif yapılmadı. Ayrıca, bugüne kadar sadık kaldığım prensiplerim gereği, halen süren bir sözleşmem olduğu sürece diğer takımlarla görüşmem. Benimle ve Fenerbahçe dışında diğer kulüplerle ilgili yazılan haberler doğru değildir. Açık ve net olayım, gelecek sezon için benim önceliğim Fenerbahçe'nin antrenörü olarak kalmak. Tüm taraftarlara bu mesajı göndermek istiyorum."

AA





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