Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe yazısında Aziz Yıldırım ile Obradovic arasında geçen konuşmaya değindi. Şu anda Partizan'ı çalıştıran Obradovic, kendisini yeniden Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Aziz Yıldırım'a olumlu cevap vermiş. Yazıdan bir kesit şöyle:
Basketbol Obradovic'ten Aziz Yıldırım'a cevap geldi
Aziz Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Obra, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı.
Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum.
Onlara "Obra biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi" diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Obra gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: "Seninle cehenneme bile gelirim başkan."
Aziz Yıldırım ne demişti?
Obradovic benim dostum. Bizde çalışırken bazen gelirdi, 5 dakika basketbol konuşurduk sonra 5 saat 6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, biz anlatırdık kardeşim Ali Yıldırım'la beraber. Sayın Ali Koç! Basketbol şubesini almaya talibim. Yarın Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon bütçe neyse biz karşılayacağız. Her sene de final-four oynarız.
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