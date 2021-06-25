Obradovic benim dostum. Bizde çalışırken bazen gelirdi, 5 dakika basketbol konuşurduk sonra 5 saat 6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, biz anlatırdık kardeşim Ali Yıldırım'la beraber. Sayın Ali Koç! Basketbol şubesini almaya talibim. Yarın Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon bütçe neyse biz karşılayacağız. Her sene de final-four oynarız.