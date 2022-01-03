Milyonlarca kişinin gözü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren 2022 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. İşte 2022 Ocak ayı kira artış oranı hesaplama detayları..

TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI, KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Sorgulamaları sabah saatlerinden bu yana hız kazanmıştı. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında belli olan kira zam oranı bugün belli oldu. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı kira bedelini de bu şekilde öğrenmiş oldu.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK 2021 enflasyon oranını aylık %13.58 ,yıllık ise %36.08 olarak açıkladı.

Ocak ayı kira artış oranı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 10:00'da belli oldu.

OCAK KİRA ZAMMI 2022 AÇIKLANDI

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli: 196 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

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