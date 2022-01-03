Ev sahipleri ve kiracıların gözü, TÜİK’in açıklayacağı Aralık 2021 enflasyon verilerine çevrilmişti. Geçtiğimiz ay artış oranı yüzde 17,71 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından ocak ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıkladı. TÜİK’in saat 10:00’da açıkladığı verilerle birlikte ocak ayı kira artış oranı hesaplaması da ortaya çıktı.

OCAK 2022’DE KİRALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yeni Ekonomi Paketi dâhilinde kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

TÜİK’in açıkladığı Aralık 2021 yılı enflasyon verilerinin ardından Ocak 2022 yılı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK, aralık 2021 enflasyon oranını yüzde 13.58 ,yıllık ise yüzde 36.06 olarak açıkladı.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI!

Ocak ayı kira artış oranı birazdan paylaşılacak. Aşağıda yer alan örnek, Aralık 2021 kira artış oranı verileriyle yapıldı. Yeni veriler geldiğinde Ocak 2022 kira artış oranı hesaplaması da sayfamızda yer alacak.

Mevcut kira bedeli: 1000 Türk lirası

Zam oranı: yüzde 17,71

Zam bedeli 177,10 Türk lirası

Zamlı kira bedeli: Bin 177,10 Türk lirası