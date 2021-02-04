Ekonomi Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Ekonomi

Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

04 Şubat 2021, Perşembe 19:19 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Nakdi ücret desteği ödemeleri, 9 Şubat’ta banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek" dedi.

DHA

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