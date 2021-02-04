Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.
04 Şubat 2021, Perşembe 19:19 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Nakdi ücret desteği ödemeleri, 9 Şubat’ta banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek" dedi.
DHA