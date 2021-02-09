Ekonomi Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yatırılmaya başladı

Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yatırılmaya başladı

Ekonomi

Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yatırılmaya başladı

Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başladı.

09 Şubat 2021, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

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