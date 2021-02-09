Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yatırılmaya başladı
Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başladı.
09 Şubat 2021, Salı 10:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
BUNLARI DA OKUYUN