Ocak ayında evlenecek olan Merve Özbey: Evlenme teklifi almadım

Ocak ayında Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan Merve Özbey, “Düğün gününü önceden aldık. Herkes çok az kaldı diyor. Daha aylar var ama düğün işleri böyleymiş. Ben henüz bir şey anlamadım. Dört ay var. Kimsenin gönlü kırılmasın diye şimdiden davetiyeleri hazırladım" dedi

"Belki düğünden önce evlenme teklifi eder"

Kınanın çok kalabalık olacağını söyleyen Özbey, Yasemin Şefik’in, “Düğün tamam da evlenme teklifi nasıl oldu?” sorusuna, “Henüz evlenme teklifi yok. Yani evlenme teklifi olmadı. Biz konuştuk ve bir anda düğün günü aldık. Belki düğünden önce evlenme teklifi eder” diyerek kahkaha attı.

Arabesk albüm hazırlıyor

Son klibi “Yaramızda Kalsın” ile en çok dinlenen ve izlenenler arasında yer alan Merve Özbey; “Arabesk albüm hazırlıyoruz. Hem çok iyi bildiğiniz arabesk şarkılar ve yeni arabeskleri dinleyicilerle buluşturacağım” dedi.