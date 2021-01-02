Ocak ayında hangi balıklar yenir?
Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Ocak ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ocak ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
02 Ocak 2021, Cumartesi 13:41 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Ocak ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ocak ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
Ocak ayında hangi balıklar yenir?
- Uskumru
- Lüfer
- Palamut
- İstavrit
- Kefal
- Hamsi
- Çinekop
- Tekir
- Kırlangıç
- Kofana