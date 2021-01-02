Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Ocak ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ocak ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Uskumru

Lüfer

Palamut

İstavrit

Kefal

Hamsi

Çinekop

Tekir

Kırlangıç

Kofana





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