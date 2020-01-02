Ocak ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Ocak ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte Ocak ayında tüketilen sebze ve meyveler.
Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Ocak ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Ocak ayı sebze ve meyveleri...
Ocak ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
- Brokoli
- Kereviz
- Pırasa
- Karnabahar
- Ispanak
- Taze yeşil kabak
- Beyaz lahana
- Kırmızı lahana
- Brüksel lahanası
- Pazı
- Kırmızı turp
- Havuç
- Şalgam
- Pancar
- Soğan
- Mandalina
- Portakal
- Greyfurt
- Limon
- Elma
- Armut
- Yerli muz
- Ayva
- Nar
- Balkabağı
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