Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Ocak ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Ocak ayı sebze ve meyveleri...

Ocak ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Ocak ayı sebzeleri

- Brokoli

- Kereviz

- Pırasa

- Karnabahar

- Ispanak

- Taze yeşil kabak

- Beyaz lahana

- Kırmızı lahana

- Brüksel lahanası

- Pazı

- Kırmızı turp

- Havuç

- Şalgam

- Pancar

- Soğan

Ocak ayı meyveleri

- Mandalina

- Portakal

- Greyfurt

- Limon

- Elma

- Armut

- Yerli muz

- Ayva

- Nar

- Balkabağı

Bu haberi de okudular Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Bu haberi de okudular Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi: Fesleğen ve sarımsak soslu köfte nasıl yapılır?