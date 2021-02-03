Ekonomi Ocak ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Ocak ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Ekonomi

Ocak ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Kiralara yüzde 12.53 artış yapılacak.

03 Şubat 2021, Çarşamba 11:09 Son Güncelleme:
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Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 14.97 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.53 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.53 oldu.

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