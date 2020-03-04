Ocak ve şubat aylarının en çok satan kitapları

Birçok eserin yoğun talep gördüğü kitap kategorisinde, ocak-şubat aylarında en çok satan kitap Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü adlı eseri oldu. Türkiye’nin okuma alışkanlıklarını ortaya koyan liste, Türk tüketicilerin 2020’nin ilk aylarında daha çok kendilerini geliştirmeye odaklandığını gösterirken bu doğrultuda kitap kategorisinin en çok talep gören alt kategorisi "Kişisel Gelişim" olarak öne çıktı. Bunu romanlar ve klasikler izledi.

En çok satan kitaplar hangileri oldu?

Jules Payot Litt’in İrade Terbiyesi, Dr. Dana L. Suskind’nın Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin ve İlber Ortaylı’nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler gibi kişisel gelişim kitaplarının üst sıralarda yer aldığı listede, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse, George Orwell’in Hayvan Çiftliği, Jose Mauro De Vasconcelos’un Şeker Portakalı ve Fyodor Dostoyevski’nin Suç ve Ceza gibi roman ve klasik eserleri de en çok talep görenler arasında sıralandı.

Amazon.com.tr’nin kitap kategorisinde ocak ve şubat aylarının en çok satanları alfabetik sıralamayla şu şekilde:

Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri)- Victor Hugo

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler- İlber Ortaylı

Camdaki Kız- Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü - Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Hayır Diyebilme Sanatı: Sınırların Kadar Özgürsün – Müthiş Psikoloji

Hayvan Çiftliği – George Orwell

İrade Terbiyesi – Jules Payot Litt

İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Tedavisi - David D. Burns

Kral Kaybederse- Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Küçük Prens- Antoine de Saint-Exupéry

Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin- Dr. Dana L. Suskind

Puslu Kıtalar Atlası – İhsan Oktay Anar

Sol Ayağım (MEB 100 Temel Eser)- Christy Brown

Suç ve Ceza- Fyodor Dostoyevski

Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos







