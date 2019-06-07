Ocakta unuttuğu yemek mutfağı yaktı

Tencerenin bir süre sonra alev alması ile mutfakta yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa müdahale ederek kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen Sinan Ş. ise olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra olay yerinden ayrılırken Sinan Ş.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İHA



