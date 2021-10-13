Türkiye Odada bırakılan çaydanlık 10 aylık bebeğin üzerine devrildi

Odada bırakılan çaydanlık 10 aylık bebeğin üzerine devrildi

Türkiye

Odada bırakılan çaydanlık 10 aylık bebeğin üzerine devrildi

Ağrı'da odada bırakılan çaydanlık 10 aylık İsmail Sencer bebeğin üzerine devrildi. Yaşanan olayda sol el ve ayaklarında yanıklar oluşan bebek Erzurum'da tedaviye alındı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 10:21 Son Güncelleme:
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Taştepe köyünde yaşayan Sümeyra-Ayvaz çiftinin tek çocuğu olan İsmail Sencer, salonda sürünerek yanına gittiği çaydanlığı üzerine devirdi. Bu sırada mutfakta olan Sümeyra Doğan, bebeğinin çığlıkları üzerine salona koştu. Sümeyra Doğan, sol eli ve ayakları yanan İsmail’i, Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sol eli şişen ve moraran İsmail bebek, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan İsmail Sencer'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Henüz 10 aylık olan oğlunun yeni yeni sürünmeye başladığını belirten Sümeyra Doğan, "Kayınvalidem ve bir komşum evde çay içecektik. Mutfaktan demliği odaya bırakıp, bardakları getirmek için içeri gittiğimde oğlum sürünerek yaklaştığı çay demliğini üzerine devirmiş. Ben onun çığlıkları üzerine koştum eli ve ayakları yanmıştı. Hemen hastaneye kaldırdık. Sol eli şişip morardığı için Erzurum'a sevk ettiler. Biraz dikkat edilseydi belki oğlum yanmayacaktı. Çok şükür durumu iyiye gidiyor" dedi.

DHA

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