Türkiye OdaTV davasında, Barış Pehlivan hakkında tutuklama talebi

OdaTV davasında, Barış Pehlivan hakkında tutuklama talebi

Türkiye

OdaTV davasında, Barış Pehlivan hakkında tutuklama talebi

OdaTV'de MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi.

06 Mart 2020, Cuma 13:30 Son Güncelleme:
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OdaTV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberi yapan gazeteci Hülya Kılınç hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Pehlivan savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

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