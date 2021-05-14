Yemek Ödem atan içecek tarifi

Ödem atan içecek tarifi

Yemek

Ödem atan içecek tarifi

Ödem atıcı içecek tarifine mi ihtiyacınız var? Diyetisyen Sanem Apa ödem atan içecek tarifini açıkladı.

14 Mayıs 2021, Cuma 12:06 Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı'nda şeker tüketimini abarttığınızı düşünüyorsanız Diyetisyen Sanem Apa'nın ödem atan içecek tarifini deneyebilirsiniz. 


MALZEMELER:

● 1litre su ● 1çubuk tarçın ● 1salatalık

● 1kupademlenmiş soğutulmuş yeşil çay

● 4adet ikiye kesilmiş çilek veya

1dilim ananas ● 2-3 adet karanfil

● Fındık kadar zencefil


HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler bir gece öncesinden hazırlanır, suya ilave edilir ve ertesi gün tüketilir. Bu içecek ile birlikte 1.5- 2litre su da tüketmeniz gerekir.


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