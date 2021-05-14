Ödem atan içecek tarifi

Ramazan Bayramı'nda şeker tüketimini abarttığınızı düşünüyorsanız Diyetisyen Sanem Apa'nın ödem atan içecek tarifini deneyebilirsiniz.





MALZEMELER:

● 1litre su ● 1çubuk tarçın ● 1salatalık

● 1kupademlenmiş soğutulmuş yeşil çay

● 4adet ikiye kesilmiş çilek veya

1dilim ananas ● 2-3 adet karanfil

● Fındık kadar zencefil





HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler bir gece öncesinden hazırlanır, suya ilave edilir ve ertesi gün tüketilir. Bu içecek ile birlikte 1.5- 2litre su da tüketmeniz gerekir.



