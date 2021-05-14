Ödem atan içecek tarifi
Ödem atıcı içecek tarifine mi ihtiyacınız var? Diyetisyen Sanem Apa ödem atan içecek tarifini açıkladı.
14 Mayıs 2021, Cuma 12:06 Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı'nda şeker tüketimini abarttığınızı düşünüyorsanız Diyetisyen Sanem Apa'nın ödem atan içecek tarifini deneyebilirsiniz.
MALZEMELER:
● 1litre su ● 1çubuk tarçın ● 1salatalık
● 1kupademlenmiş soğutulmuş yeşil çay
● 4adet ikiye kesilmiş çilek veya
1dilim ananas ● 2-3 adet karanfil
● Fındık kadar zencefil
HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeler bir gece öncesinden hazırlanır, suya ilave edilir ve ertesi gün tüketilir. Bu içecek ile birlikte 1.5- 2litre su da tüketmeniz gerekir.