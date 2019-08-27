Ödem attıran bitki çayları

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Akşamdan sabaha kilo aldım diye düşünüyorsanız vücudunuzun ödem yaptığını düşünebilirsiniz. Ödem vücudunuzda su birikmesi, bedeninizin fazla suyu dışarıya atmaması anlamına gelir. Ödemden şikayet ediyorsanız ve bitkisel yöntemlere herhangi bir alerjiniz yoksa bitki çaylarından yardım alabilirsiniz. Çoğu bitki çayı idrar söktürücü özelliği sayesinde vücudunuzda su birikmesini, ödemi engellemektedir. İşte Şebnem Kandıralı Yıldırım’ın açıkladığı ödem attırıcı bitki çayı önerileri…

ÖDEM NEDİR?

Vücut ağırlığınızın yüzde 55 ila 60'ı sudan oluşur. Su vücudunuzda bir bölgeden diğerine akar. Hücrelerinizin içinde ve dışında bulunur ve dokularınızı nemli tutar. Kemiklerin, eklemlerin, omuriliğin ve beyinin de suya ihtiyacı vardır. Ancak bazen dokularınızda çok fazla su birikir, bu da kollarınızda ve bacaklarınızda şişmeye neden olabilir. Buna periferik ödem denir. Bazı insanlar için periferik ödem kendi kendine geçer ya da doğal diüretikler yardımcı olabilir. Bazen de tıbbi bir sorunun (artirit, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, akciğer hastalığı) varlığına işaret eder. Sıvı vücudun doku ve yapılar arasındaki boşluklarında veya dolaşım sisteminde biriktiğinde uzuvların (eller, ayaklar), yüzün, karın bölgesinin şişmesine, yüksek kan basıncı ve kas ağrılarına neden olabilir.

ÖDEMİ ARTTIRAN FAKTÖRLER

Yüksek sodyum ve şeker tüketimi, hormonal değişiklikler, tıbbi koşullar ödem riskini arttırabilir. Eğer çok uzun süre oturur vaziyette veya ayakta durursanız yer çekiminden ötürü vücudunuzun belirli yerlerinde (ayaklar, bacaklar) sıvı birikmesi olur. Vücudumuz sıcak havalarda daha fazla su tutma eğilimindedir. Ödem diyet, yaşam tarzı değişikliği ve reçete edilmiş diüretiklerle tedavi edilebilir. Bunların yanı sıra evde yapılabilecek doğal bitki çayı tariflerinden de faydalanılabilir. Soğuk ve sıcak ayrı olmak üzere bir sürü ödem atıcı tarif oluşturulabilir.

ÖDEM ATTIRAN BİTKİ ÇAYLARININ FAYDALARI

Fazla ödemin uzaklaştırılması, mide hacmini doldurduğundan fazla yemenin önüne geçmek ve metabolizmanızı hızlandırmak. Tüm bitki çaylarını günde 3 fincanla sınırlandırmakta fayda vardır. Hamile veya emziren kadınların, kalp hastalığı, peptik ülser veya gastrik reflüsü olan hastaların içmemesi tavsiye olunur.

ÖDEM ATTIRAN BİTKİ ÇAYI TARİFLERİ

KARAHİNDİBA - TURNA YEMİŞİ ÇAYI

1 sürahiye; Demlenmiş 4 çay poşeti karahindiba, ½ bardak turna yemişi suyu, 3 limonun suyu, 4 bardak su

NANE LİMONLU MAYDANOZ ÇAYI

1/2 bardak taze maydanoz, 2 su bardağı su, Bir avuç nane yaprağı, limon dilimi. 2 bardak suya nane ve maydanozu ekleyip kaynatın. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün ve limon dilimini ekleyin.

BÖĞÜRTLENLİ YEŞİL ÇAY

1 çay kaşığı kuru böğürtlen yaprağı, 1 çay kaşığı kuru yeşil çay yaprağı. 1 fincana yaprakları koyup üstüne 1 fincan kaynar su ekleyin. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün.

LİMONLU MATE ÇAYI

1 veya 2 çay kaşığı mate çay yaprağı, ½ limonun suyu. 1 fincana yaprakları ve limon suyunu koyup üstüne 1 fincan kaynar su ekleyin. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün.

ANANASLI ZENCEFİL ÇAYI

½ ananas kabuğu, 1 portakal kabuğu, 1 yemek kaşığı zencefil, 1 litre su. Tüm malzemeleri 1 lt suya koyup 3 dk kaynatın. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün.

Enginar yapraklı çemen otu çayı: ½ çay kaşığı çemen tohumu, 1 çay kaşığı kuru enginar yaprağı, 1 tutam tane karabiber. 1 fincana tüm malzemeleri koyup üstüne 1 fincan kaynar su ekleyin. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün.











